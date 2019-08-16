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СМИ: Футболист «Алавеса» арестован по обвинению в домашнем насилии 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: © Panoramic/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Защитник испанского футбольного клуба «Алавес» Оливье Вердон задержан по обвинению в домашнем насилии.
Как сообщает L'Equipe, в отеле между спортсменом и его девушкой произошла ссора. Отмечается, что инцидент произошёл в Витории.
Вердон был задержан полицией, провёл ночь в тюрьме, но позднее был отпущен на свободу.
Защитник известен по выступлениям за французские «Бордо» и «Сошо». Он пополнил состав «Алавеса» летом 2019 год.
Ранее сообщалось, что около дома полузащитника «Арсенала» Месута Озила в Лондоне задержали двух мужчин, которые, предположительно, угрожали спортсмену.
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