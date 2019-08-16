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Футболист «Спартака» высказался о коррупции и продажности в России 

Lenta.ru + ещё 3 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко сравнил отношение к закону в Швейцарии и России. Слова спортсмена приводит «Чемпионат.com».
Ещенко заметил, что жители Швейцарии знают, что в случае нарушения закона они получат уголовный срок.
«Понятно, что в Швейцарии нет продажности, коррупции», — отметил защитник.
В России же люди, по мнению футболиста, ищут любые способы для заработка, не учитывая нормы права.
«Сейчас один делает для себя вот так, чтобы быстрее заработать. Придет другой — будет делать эдак. У нас, наверное, менталитет такой», — поделился Ещенко.
15 августа «Спартак» прошел швейцарский «Тун» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. В двух матча москвичи одержали две победы — 3:2 на выезде и 2:1 дома. Ещенко полностью отыграл ответный матч.
О проблемах в России в июле высказался хоккеист Артемий Панарин. В нашумевшем интервью он, говоря о результатах работы российских властей, заявил: «Изменений мало, почти их нет. У людей нет работы. Не за что зацепиться». С ним не согласился ряд российских спортсменов, в частности, Александр Овечкин и Артем Дзюба.
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Футбол , Андрей Ещенко , Артем Дзюба , Александр Овечкин , Артемий Панарин , Спартак , Чемпионат.com
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