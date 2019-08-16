Футболист «Спартака» высказался о коррупции и продажности в России

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко сравнил отношение к закону в Швейцарии и России. Слова спортсмена приводит «Чемпионат.com».

Ещенко заметил, что жители Швейцарии знают, что в случае нарушения закона они получат уголовный срок.

«Понятно, что в Швейцарии нет продажности, коррупции», — отметил защитник.

В России же люди, по мнению футболиста, ищут любые способы для заработка, не учитывая нормы права.

«Сейчас один делает для себя вот так, чтобы быстрее заработать. Придет другой — будет делать эдак. У нас, наверное, менталитет такой», — поделился Ещенко.

15 августа «Спартак» прошел швейцарский «Тун» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. В двух матча москвичи одержали две победы — 3:2 на выезде и 2:1 дома. Ещенко полностью отыграл ответный матч.