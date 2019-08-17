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Дорогостоящий новичок «Зенита» вылетел почти на месяц 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Зенита» Малком выбыл из строя из-за травмы на срок до четырех недель. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.
Бразилец получил повреждение в последнем матче «Зенита» против «Динамо» (2:0). По предварительным оценкам, он пропустит три-четыре недели. На такой же срок вне игры оказался нападающий Себастьян Дриусси, который также получил травму в игре против москвичей.
3 августа Малком дебютировал за «Зенит» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (1:1). Британский таблоид The Sun после игры обратил внимание на баннер фанатов «Зенита» с надписью «Спасибо руководству за верность традициям». Обозреватель газеты связал его с неприятием болельщиками сине-бело-голубых темнокожего Малкома.
В клубе раскритиковали публикацию The Sun. «Конфликта никакого нет. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит», — заявил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны». Трансфер бразильца обошелся российскому клубу в 40 миллионов евро.
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Комментарии
Футбол , Александр Медведев , Себастьян Дриусси , Зенит , Динамо
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