Карпин уснул в кинотеатре перед матчем с «Уфой» 

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин поделился фото в инстаграме, сообщает "СЭ".
На фото специалист запечатлен спящим в кинотеатре, куда пришел вместе со своей супругой Дарьей Гордеевой.
"Когда любимая жена привела в кино", — подписал снимок наставник "Ростова".
В настоящее время клуб находится на второй строчке турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). 18 августа в рамках шестого тура чемпионата России "Ростов" сыграет с "Уфой".
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" дал экипажу "Аэробуса", который посадил во время аварийной ситуации самолет на кукурузном поле в Подмосковье, бесплатный проход на домашние матчи команды.