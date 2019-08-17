Рибери выдвинул условия для перехода в «Локомотив»

Полузащитник Франк Рибери назвал зарплату, которая его устроит для перехода в московский футбольный клуб «Локомотив»

Француз рассчитывает получить частный дом для семьи, персональных водителя и переводчика, а также французскую школу для детей, передаёт Рейтинг Букмекеров.

Кроме того, футболист обсуждает с «Локомотивом» условия контракта. Рибери требует двухлетнее соглашение с зарплатой в 3,5 миллиона евро ежегодно. Предложенных московским клубом 2,5 миллиона евро полузащитнику оказалось недостаточно.