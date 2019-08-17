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Рибери выдвинул условия для перехода в «Локомотив» 

News.ru 2 часа назад
Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
Полузащитник Франк Рибери назвал зарплату, которая его устроит для перехода в московский футбольный клуб «Локомотив».
Француз рассчитывает получить частный дом для семьи, персональных водителя и переводчика, а также французскую школу для детей, передаёт Рейтинг Букмекеров.
Кроме того, футболист обсуждает с «Локомотивом» условия контракта. Рибери требует двухлетнее соглашение с зарплатой в 3,5 миллиона евро ежегодно. Предложенных московским клубом 2,5 миллиона евро полузащитнику оказалось недостаточно.
Ранее News.ru писал, что 29-летний нападающий Марио Балотелли мог подписать контракт с футбольным клубом «Локомотив». Но руководство московской команды отклонило предложение, заявив, что линия атаки укомплектована. В то же время «железнодорожники» продолжают рассматривать вариант с приобретением 36-летнего полузащитника Франка Рибери. Французский футболист выступал за мюнхенскую «Баварию» с 2007 года, но этим летом покинул коллектив по истечении контракта. Помимо «Локомотива» у Рибери есть и несколько других предложений.
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Комментарии3
Футбол , Марио Балотелли , Локомотив
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