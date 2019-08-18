Слуцкий поддержал Головина после проигрыша «Монако»

Наставник голландского "Витесса" Леонид Слуцкий в инстаграме опубликовал видео с промахом игрока "Монако" со штрафного в матче 2-го тура чемпионата Франции, передает ТАСС.

Встреча против "Меца" завершилась со счетом 0:3.

Специалист таким образом поддержал бывшего подопечного, полузащитника "монегасков" Александра Головина , подписав пост:

"А Саня бы забил".

Стоит отметить, что "Монако" стартовал в новом сезоне Лиги 1 с двух поражений и на данный момент замыкает турнирную таблицу.

Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" лично проведет переговоры с "ПСЖ" по трансферу Неймара.