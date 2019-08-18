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Слуцкий поддержал Головина после проигрыша «Монако» 

Газета.Ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Наставник голландского "Витесса" Леонид Слуцкий в инстаграме опубликовал видео с промахом игрока "Монако" со штрафного в матче 2-го тура чемпионата Франции, передает ТАСС.
Встреча против "Меца" завершилась со счетом 0:3.
Специалист таким образом поддержал бывшего подопечного, полузащитника "монегасков" Александра Головина, подписав пост:
"А Саня бы забил".
Стоит отметить, что "Монако" стартовал в новом сезоне Лиги 1 с двух поражений и на данный момент замыкает турнирную таблицу.
Ранее сообщалось, что президент "Барселоны" лично проведет переговоры с "ПСЖ" по трансферу Неймара.
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Футбол , Александр Головин , Леонид Слуцкий , ИТАР-ТАСС
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