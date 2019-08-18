Наставник петербургского "Зенита" Сергей Семак остался недоволен судейством в домашнем матче шестого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата", передает ТАСС.
Специалист уверен, что арбитр должен был засчитывать гол форварда хозяев Эмилиано Ригони
"Судейство будут разбирать в судейском комитете, мне оно, понятно, не понравилось. Болельщики тоже выразили свое мнение после игры в адрес бригады арбитров. Гол Ригони — чистый, эпизод с удалением Уциева тоже надо было доиграть. К сожалению, больше мы не смогли забить", — заявил Семак в эфире телеканала "Матч ТВ".
Встреча между "Зенитом" и "Ахматом", прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.
Ранее Кадыров высказался о судействе матча "Зенит" — "Ахмат".