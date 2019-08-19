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Бывший футболист МЮ рассказал о любви Роналду к зеркалу 

Lenta.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан рассказал о привычках бывшего партнера по английской команде португальца Криштиану Роналду. Об этом сообщает Express.
«Роналду был эгоистом в раздевалке. Криштиану всегда хотел находиться рядом с зеркалом. Он проводил весь день у зеркала», — заявил уругваец.
7 августа Форлан объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 40 лет. 36-летний Роналду с 2018 года защищает цвета туринского «Ювентуса».
Форлан выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2002 по 2004 год, в составе «красных дьяволов» он провел 98 матчей, в которых забил 17 мячей.
Роналду защищал цвета манкунианцев в период с 2003 по 2009 год. За это время он сыграл 292 матча и записал на свой счет 118 голов.
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Футбол , Диего Форлан , Владимир Стогниенко , Криштиану Роналду , Манчестер Юнайтед , Рамблер
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