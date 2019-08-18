Глушаков пожаловался на журналистов

Футболист Глушаков заявил, что не хочет быть изгоем и демоном. Спортсмен пожаловался на прессу, превратившую его в «нехорошего человека».

«В последний год я вообще перестал прессе верить. А то сделали из меня изгоя, демона и нехорошего человека. Раздули мыльный пузырь. Устроили небольшое шоу», — заявил Денис Глушаков, передает «Чемпионат».

По его словам, журналисты сами задают вопросы и сами на них отвечают. «Сам танцую, сам пою, сам билеты раздаю» — сказал футболист.

Полузащитник пообещал, что сам расскажет всю правду о себе, он сейчас в первую очередь хочет «спокойно играть в футбол».