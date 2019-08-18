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Глушаков перечислил болельщику с ДЦП 250 тыс. рублей 

Чемпионат.com + ещё 4 8 часов назад
Фото: Twitter
Владимир Катин обратился за помощью к полузащитнику «Ахмата» Денису Глушакову. Диагноз болельщика — ДЦП с частичным параличом рук, он инвалид первой группы, третьей степени. По словам Катина, он не может самостоятельно питаться и одеваться, на лекарства и поездки в больницу ему не хватает денег. Глушаков помог Владимиру, перечислив 250 тыс. рублей.
«Мне 31 год. Недавно создал страницу в «Инстаграме». Начал просить помощи у многих известных футболистов, в том числе у игроков сборной России. Откликнулся только один футболист — Денис Глушаков. Я оставил комментарий под фотографией, а потом написал личное сообщение в директ, скинув ему номер карты. Он мне очень сильно помог.
Писал и Сёмину, и Дзюбе, и братьям Миранчукам, но карту указал только в сообщении Глушакову. Может быть поэтому другие не откликнулись. Деньги Глушакова потрачу на коляску и препараты. Больше просить у него ничего не буду. Он и так многое сделал для меня. Дай Бог здоровья ему и его родителям! У меня пенсия около 14 тысяч рублей, а теперь мне надолго хватит лекарств.
Денис не просил меня показать ему документы по инвалидности или какие-либо чеки после покупок. Я обязательно опубликую фотографию на следующей неделе, когда куплю коляску и препараты», — сказал Катин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
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Комментарии
Футбол , Денис Глушаков , Максим Пахомов
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