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Уткин поддержал Семака после резких слов наставника «Зенита» о судьях 

RT на русском + ещё 15 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Известный спортивный журналист Васлий Уткин встал на защиту главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака после слов специалиста о судьях, работавших на матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
«Я всецело на стороне Семака. Не в том смысле, что судьи козлы, тут я как подвластный только уголовно-административному кодексу РФ, а не дополнительно ещё Комиссии по маразматике РФС просто могу не выбирать выражений. Нет. Семака судить не за что. Его слова не предназначались судьям. Они стали известны случайно», — написал эксперт в своём Telegram-канале.
По его мнению, к фразе Семака не стоит никак относиться, так как она не адресована никому конкретно. Помимо того, журналист считает, что тренер хотел только избежать конфликта.
«Семак успокоил своего взвинченного помощника. И всё. Вот если бы он сам сказал — на пресс-конференции, или в послематчевом интервью, или в камеру нарочно, как Конор Макгрегор, это было бы оскорбление. А так нет», — резюмировал Уткин.
Семак в разговоре со своим помощником Вильямом де Оливейрой назвал бригаду арбитров во главе с Алексеем Матюниным «козлами». После этого специалист извинился за своё поведение. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Ранее судья Матюнин признал ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат».
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Футбол , Волейбол , Конор Макгрегор , Сергей Семак , Алексей Матюнин , Зенит , РФС
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