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Моуринью расплакался, когда рассказывал, как сильно скучает по футболу 

Чемпионат.com + ещё 13 4 часа назад
Фото: Reuters
Известный португальский тренер Жозе Моуринью во время интервью, когда рассказывал, как он сильно скучает по работе, расплакался.
«Я просто наслаждался этим. Когда я пришёл в профессиональный футбол, у меня что-то щёлкнуло: «Теперь всё серьёзно, это серьёзные вещи и всё было серьёзно до последнего времени. Но сейчас всё остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю», — сказал Моуринью со слезами на глазах.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Поло Марувы.
Напомним, последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед». С поста наставника «красных дьяволов» португалец был уволен в середине декабря 2018 года. Ранее он возглавлял лондонский «Челси», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».
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Футбол , Реал , Манчестер Юнайтед
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