Моуринью расплакался, когда рассказывал, как сильно скучает по футболу

Известный португальский тренер Жозе Моуринью во время интервью, когда рассказывал, как он сильно скучает по работе, расплакался. «Я просто наслаждался этим. Когда я пришёл в профессиональный футбол, у меня что-то щёлкнуло: «Теперь всё серьёзно, это серьёзные вещи и всё было серьёзно до последнего времени. Но сейчас всё остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я по нему скучаю», — сказал Моуринью со слезами на глазах. Видео можно посмотреть в «твиттере» Поло Марувы. Напомним, последним клубом Моуринью был « Манчестер Юнайтед ». С поста наставника «красных дьяволов» португалец был уволен в середине декабря 2018 года. Ранее он возглавлял лондонский «Челси», мадридский «Реал» , миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».