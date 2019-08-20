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Более 60 человек задержаны после матча «Спартак» — ЦСКА 

Газета.Ru + ещё 63 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Более 60 болельщиков были задержаны после матча шестого тура чемпионата России между московскими командами "Спартак" и ЦСКА, передает ТАСС.
"После футбольного мачта за различные правонарушения, в том числе за использование пиротехники, распитие спиртных напитков, выкрикивание нецензурных слов задержаны 62 человека", — заявили в столичной полиции.
Встреча между "Спартаком" и ЦСКА, прошедшая на домашней арене красно-белых, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее арендованный "Спартаком" немецкий футболист Андре Шюррле поделился эмоциями после столичного дерби с ЦСКА.
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Футбол , Спартак , ЦСКА , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС
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