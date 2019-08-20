Более 60 человек задержаны после матча «Спартак» — ЦСКА

Более 60 болельщиков были задержаны после матча шестого тура чемпионата России между московскими командами "Спартак" ЦСКА , передает ТАСС. "После футбольного мачта за различные правонарушения, в том числе за использование пиротехники, распитие спиртных напитков, выкрикивание нецензурных слов задержаны 62 человека", — заявили в столичной полиции. Встреча между "Спартаком" и ЦСКА, прошедшая на домашней арене красно-белых, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. Ранее арендованный "Спартаком" немецкий футболист Андре Шюррле поделился эмоциями после столичного дерби с ЦСКА.