Гендиректор «Локомотива»: Тарасов хочет подать на нас в суд

"Железнодорожники" не стали подписывать новый контракт с Тарасовым, который позже заявил, что "Локомотив" отказался платить за свою операцию.

"Когда я говорил, что история будет завершаться в суде, я имел в виду то, что Дмитрий будет подавать иск. Решение Дмитрия было некорректным по отношению к клубу. Ему либо придется согласиться с точкой зрения клуба, либо подать в суд. Насколько я понял, он выбирает второе. Ну что ж, имеет полное право на это", — цитирует Кикнадзе Sport24.