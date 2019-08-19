Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гендиректор «Локомотива»: Тарасов хочет подать на нас в суд 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Газета.ru
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе высказался о ситуации с экс-полузащитником клуба Дмитрием Тарасовым.
"Железнодорожники" не стали подписывать новый контракт с Тарасовым, который позже заявил, что "Локомотив" отказался платить за свою операцию.
"Когда я говорил, что история будет завершаться в суде, я имел в виду то, что Дмитрий будет подавать иск. Решение Дмитрия было некорректным по отношению к клубу. Ему либо придется согласиться с точкой зрения клуба, либо подать в суд. Насколько я понял, он выбирает второе. Ну что ж, имеет полное право на это", — цитирует Кикнадзе Sport24.
Ранее судья признал результативную ошибку в матче "Зенит" — "Ахмат".
Газета.Ru: последние новости
Жену Мамаева обманули на 75 тысяч рублей в инстаграме Судья признал результативную ошибку в матче "Зенит" — "Ахмат" Названа дата рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева
Футбол , Дмитрий Тарасов , Василий Кикнадзе , Зенит , Локомотив
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Игрок «Манчестер Сити» предложил отрубить руку партнеру
Уткин поддержал Семака
15-летний вратарь включён в заявку против «Спартака»
Раскрыты условия контракта Нурмагомедова с UFC
Мамаева прокомментировала слухи о переходе мужа в «Ростов»
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение