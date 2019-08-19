Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Коутиньо прокомментировал свой переход из «Барселоны» в «Баварию» 

RT на русском 1 час назад
Фото: @FCBayern Twitter
Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, перешедший из испанской «Барселоны» на правах аренды в немецкую «Баварию», надеется, что сможет завоевать много трофеев с новой командой.
«В «Барселоне» у меня получилось не так, как все хотели, но теперь это в прошлом. Теперь я в новом клубе. Надеюсь, я надолго в «Баварии» и выиграю с клубом много трофеев», — цитирует игрока Goal.com.
Он отметил, что представители «Баварии» показали, насколько хотели его перехода, и у него не возникло сомнений в переезде.
«Они показали мне проект и я хочу поблагодарить их, потому что с первой секунды было ясно, как важно для них видеть меня в команде», — сказал Коутиньо.
Права на игрока по-прежнему будут принадлежать «Барселоне». Контракт Коутиньо с сине-гранатовыми действует до 2023 года.
Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году и сыграл в 76 матчах, отличившись 21 забитым мячом и 11 голевыми передачами.
RT на русском: последние новости
СМИ: Экс-футболист «Баварии» Рибери провёл переговоры с «Фиорентиной» «Спартак» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА Уткин поддержал Семака после резких слов наставника «Зенита» о судьях
Комментарии
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дубль Жиго принес «Спартаку» победу в матче с ЦСКА1
Кикнадзе: Тарасов хочет подать на Локо в суд, имеет право
Рибери отказал «Динамо» и «Спартаку»
Дубль Жиго принес «Спартаку» победу над ЦСКА
Дзюбе грозит дисквалификация
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
00:37
«Ты должен быть лучше, чем я»
Фигурное катание
00:59
Украинский боксер повторил культовую сцену из «Бригады»
Бокс
01:33
Не спасла подругу: Как погибли чемпионки в Крыму
Летние виды спорта Статьи
00:43
Россия вырвала путёвку на Олимпиаду
Волейбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение