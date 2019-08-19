Коутиньо прокомментировал свой переход из «Барселоны» в «Баварию»

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, перешедший из испанской «Барселоны» на правах аренды в немецкую «Баварию», надеется, что сможет завоевать много трофеев с новой командой.

«В «Барселоне» у меня получилось не так, как все хотели, но теперь это в прошлом. Теперь я в новом клубе. Надеюсь, я надолго в «Баварии» и выиграю с клубом много трофеев», — цитирует игрока Goal.com.

Он отметил, что представители «Баварии» показали, насколько хотели его перехода, и у него не возникло сомнений в переезде.

«Они показали мне проект и я хочу поблагодарить их, потому что с первой секунды было ясно, как важно для них видеть меня в команде», — сказал Коутиньо.

Права на игрока по-прежнему будут принадлежать «Барселоне». Контракт Коутиньо с сине-гранатовыми действует до 2023 года.

Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году и сыграл в 76 матчах, отличившись 21 забитым мячом и 11 голевыми передачами.