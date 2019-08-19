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Артему Дзюбе грозит дисквалификация на четыре игры «Зенита» 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА Новости
Артёма Дзюбу могут дисквалифицировать на четыре игры «Зенита». Нападающий заявил, что недоволен судейством в отношении петербуржцев в матче с «Ахматом». По мнению футболиста, судья Алексей Матюнин не засчитал два гола, забитые в ворота гостей, и не назначенный в их ворота пенальти. Но кроме арбитра досталось и руководителю департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александру Егорову. Между тем, ровно год назад было принято решение, которое запрещает футболистам давать оценку действиям арбитров.
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Футбол , Александр Егоров , Алексей Матюнин , Зенит , РФС
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