Кикнадзе: Тарасов хочет подать на Локо в суд, имеет право

«Когда я говорил, что история будет завершаться в суде, я имел в виду то, что Дмитрий будет подавать иск. Решение Дмитрия было некорректным по отношению к клубу. Ему либо придется согласиться с точкой зрения клуба, либо подать в суд. Насколько я понял, он выбирает второе. Ну что ж, имеет полное право на это», — сказал Кикнадзе изданию Sport24.

Дмитрий Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года. Этим летом клуб не стал продлевать контракт с полузащитником, об уходе Тарасова было объявлено 30 июня. Позже футболист заявил, что «Локомотив» не захотел платить за операцию, которую он перенес в июне. Кроме того, по словам Тарасова, клуб не разрешил ему восстанавливаться в дубле.