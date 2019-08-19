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Кикнадзе: Тарасов хочет подать на Локо в суд, имеет право 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов намерен подать в суд на свою бывшую команду. Об этом рассказал генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.
«Когда я говорил, что история будет завершаться в суде, я имел в виду то, что Дмитрий будет подавать иск. Решение Дмитрия было некорректным по отношению к клубу. Ему либо придется согласиться с точкой зрения клуба, либо подать в суд. Насколько я понял, он выбирает второе. Ну что ж, имеет полное право на это», — сказал Кикнадзе изданию Sport24.
Дмитрий Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 года. Этим летом клуб не стал продлевать контракт с полузащитником, об уходе Тарасова было объявлено 30 июня. Позже футболист заявил, что «Локомотив» не захотел платить за операцию, которую он перенес в июне. Кроме того, по словам Тарасова, клуб не разрешил ему восстанавливаться в дубле.
Футбол , Дмитрий Тарасов , Василий Кикнадзе , Локомотив
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