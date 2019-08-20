«Может, без дыма забили бы ещё больше»: что говорили после матча «Спартак» — ЦСКА

«Можно сказать, чёрная полоса миновала»

Прошедший в рамках 6-го тура РПЛ матч между «Спартаком» и ЦСКА получился по-настоящему ярким и не оставил равнодушными болельщиков, пришедших в этот день на стадион. Главным героем дерби стал забивший два мяча французский защитник красно-белых Самуэль Жиго, для которого этот дубль стал первым в карьере.

«Это было невероятно. Конечно, самое главное, что одержали победу. Я очень счастлив, что сумел забить. Наши фанаты были великолепны, и этот успех для них. Как удалось сделать такой рывок в ситуации с первым голом? Можно сказать, это интуиция. Так получилось. Но я рад, поскольку в конечном счёте мы забили. Конечно, это самый большой матч для меня. Да, удалось забить дважды, но в первую очередь в дерби важна победа. Медицинская помощь в концовке? Никаких проблем с ногой нет. Всё в полном порядке», — рассказал Жиго в эфире телеканала «Матч Премьер».

Отличный поединок провёл и партнёр француза по центру обороны Георгий Джикия , который после финального свистка пребывал в отличном настроении.

«Всё прошло положительно! Все рады победе, счастливы. Это большой праздник для «Спартака», — отметил игрок.

«Что сказал Кононов в перерыве, мы не разглашаем. Да ничего такого. Просто сделали корректировки, выводы. Прибавили, и это помогло. Чуть перевернули игру, стали играть повыше. Сразу же появились моменты, начали зарабатывать стандарты. А в первом тайме угловых у нас, по-моему, не было вообще», — подвёл итоги дерби защитник.

Также он объяснил причину высокой результативности Жиго, на счету которого в текущем сезоне РПЛ уже три гола — больше чем у кого бы то ни было из партнёров.

«Понятно, что Самуэль любит атаковать и умеет это делать. Опять же, он грамотно подключился на стандартное положение, пошёл в чужую штрафную и забил. А так, все 11 человек хотят забить. Сегодня Жиго — лучший игрок матча», — добавил Джикия.

Также капитан «Спартака» заявил, что пауза в игре из-за задымления в середине второго тайма не сказалась на его команде, и ответил на вопрос, почему не слишком заметен был недавно оформивший дубли в двух матчах подряд Зелимхан Бакаев.

«Зелимхану впервые пришлось провести четыре матча за 11 дней, поэтому ему пришлось тяжело. Я-то с подобным уже сталкивался. Но в этом тоже есть свой кайф, когда играешь и в РПЛ, и в Лиге Европы. Хорошо, когда есть столько матчей. С отличным настроением подходим к противостоянию с «Брагой», — объяснил Джикия.

Сам Бакаев также радовался победе и рассказал, как «Спартаку» удалось переломить ход неудачно складывающейся игры.

«Эмоции самые позитивные, ведь одержали тяжёлую, но важную победу. Удалось перевернуть игру за счёт установки тренера. Мы и так вышли на поле заряженным, а он нам в перерыве ещё сказал: «Давайте, давайте, через не могу!» Вышли и заслуженно победили. Во втором тайме бежали вперёд и создавали моменты. Что касается дыма, то нам он не мешал — он мешал VAR. Нам же было просто не до дыма, если честно. Может, он «Спартаку» и помог, а может, без него бы ещё больше забили» — рассказал полузащитник.

Бакаев также выразил надежду на то, что текущая победная серия команды — это только начало, и в дальнейшем красно-белые будут только прибавлять.

«Спартак» уже четвёртый в турнирной таблице. У нас всё впереди. Можно сказать, чёрная полоса миновала, теперь чувствуем себя спокойнее. И пошло-поехало! Болельщики поддерживают нас, несмотря ни на что, и это помогает. Последние результаты говорят сами за себя», — отметил футболист.

Кроме того, хавбек поделился впечатлениями от игры бок о бок со звёздным немецким хавбеком Андре Шюррле.

«У нас чемпион мира на острие! Одно удовольствие, когда принимаешь мяч, а он уже находится рядом с тобой и помогает. Нам повезло, что такие люди играют в команде. Андре — футболист мирового уровня, для него не проблема вписаться в команду. Теперь нам немного легче играть, поскольку рядом есть Шюррле. Он помогает и при выходе из обороны, и передачу готов отдать всегда, и подстроиться под пас. Джордан Ларссон — тоже футболист очень хорошего уровня, он ещё будет прогрессировать. Это не наш максимум, будем показывать игры ещё сильнее», — подытожил Бакаев.

«Никогда раньше не испытывал ничего подобного»

Другие новички «Спартака» также остались в восторге как от результата, так и от атмосферы на трибунах. Так, после матча не переставал восхищаться увиденным Гус Тиль.

«В Нидерландах нет такой атмосферы даже на матчах больших команд. Никогда раньше не испытывал ничего подобного. Первая половина матча получилась не очень хорошей в исполнении обеих команд, в основном шли забросы вперёд. Но во втором тайме нам удалось сыграть лучше, мы создали больше моментов и забили два прекрасных мяча», — сказал Тиль в интервью пресс-службе «Спартака».

Голландец также поведал, что именно Кононов сказал подопечным в перерыве матча.

«Тренер был немного зол, поскольку длинные забросы вперёд — не наш стиль. Тем более у ЦСКА много высоких игроков, которые способны побороться на «втором этаже». Он сказал, что нужно начинать играть в наш футбол. Ожидал ли, что игру сделает защитник? Пожалуй, это было в духе дерби. И Жиго, и Джикия — борцы. Они сражаются как в обороне, так и в атаке. Так что всё закономерно», — добавил Тиль.

Помимо этого, футболист рассказал, как относится к многочисленным сравнениям с бывшим главным тренером сборной России Гусом Хиддинком

«Надеюсь, смогу продлить славную традицию Гусов и с достоинством поддерживать это имя в России. Рассчитываю быть здесь таким же успешным, как Гус Хиддинк», — заявил Тиль.

А вот Эсекьель Понсе, пропускавший игру из-за дисквалификации и смотревший матч с трибун, после финального свистка признался, что потерял немало нервных клеток.

«Ощущения просто невероятные. Эмоции захлёстывали, хотел бросить всё, выбежать на поле и помочь своей команде. Смотреть матчи с трибуны — это самое обидное, что только может произойти с футболистом. Но что поделать, нужно отбывать наказание. Я счастлив, что выиграли. Победы в подобных матчах достаются именно так, когда команда на пределе своих возможностей демонстрирует характер. Поздравляю всех ребят», — отметил Понсе.

Также Эсекьель сравнил атмосферу на стадионах во время дерби в России и на своей родине, в Аргентине.

«Крупные матчи в этих странах очень похожи по атмосфере. За сегодняшнюю поддержку мне хочется встать и поаплодировать болельщикам. То, что они сделали для команды, — невероятно. Я считаю, что их заслуга в победе «Спартака» очень велика. То, как они сегодня поддерживали нас, пели, гнали вперёд, — дорогого стоит. Спасибо большое за вашу поддержку. Это незабываемо», — признался Понсе.

Не менее важным событием для форварда стал вызов в олимпийскую сборную Аргентины, который пришёл буквально на днях.

«Мне позвонили из клуба и сообщили об этом. Я счастлив такому повороту событий. Большое спасибо «Спартаку». Считаю, только благодаря переходу в этот клуб меня заметили. Я делал свою работу, и это показалось интересным представителям сборной. Меня вызвали, и теперь буду выступать не только за клуб, но и за национальную команду. Это очень почётно, очень большая ответственность», — подытожил Понсе.

Пожалуй, единственным футболистом «Спартака», который после дерби имел повод для недовольства, стал Лоренсо Мельгарехо. Дело в том, что вышедший на замену парагваец в самом конце встречи не реализовал выход один на один.

«Очень рад победе, но жаль, что не смог отличиться — поспешил, принял неверное решение. Я здесь уже семь лет, но ещё ни разу не забивал ЦСКА. Всем забивал, кроме армейцев! Это камень в моей душе. По поводу матча с «Брагой», я много лет выступал в Португалии, но ни разу не обыгрывал эту команду», — посетовал футболист.

Рассказал Мельгарехо и о планах на будущее, ведь совсем недавно Кононов заявлял, что не рассчитывает на игрока.

«Трансферное окно пока открыто. Я бы очень хотел остаться в «Спартаке», поскольку счастлив здесь. Привык к этой команде и люблю Россию. Будет грустно, если придётся уехать», — добавил Лоренсо.

«Второй тайм получился самым интересным в этом сезоне»

Что касается игроков ЦСКА, то они по понятным причинам с журналистами общаться не горели желанием, поэтому за них пришлось отдуваться генеральному директору клуба Роману Бабаеву.

«Не считаю, что провалились во втором тайме. Допустили роковую ошибку, пропустили контратаку. Это дерби, такое случается. Матч понравился болельщикам и получился довольно зрелищным. Наши ребята действовали неплохо, особенно в первом тайме, но не реализовали свои моменты. А в таких матчах проигрывает именно та команда, которая упускает свои шансы. Ну и, наверное, чуть больше ожидали от наших лидеров», — подвёл итоги игры функционер.

Он также остался недоволен большим количеством сожжённой пиротехники и подчеркнул, что подобное поведение фанатов не красит российский футбол. Сказал пару слов Бабаев и о возможных новичках команды.

«Трансферное окно пока открыто, будем стараться. Что касается сорвавшегося перехода Данила Кругового, он уже всё объяснил в своём недавнем интервью. Хотя оно противоречит другому интервью, но так бывает», — заключил гендиректор армейцев.

Также на матче побывало немало известных болельщиков, среди которых оказался, например, хоккеист Евгений Малкин вместе с женой, телеведущей Анной Кастеровой.

«Спартак» — красавцы. Второй период был хороший. Верим ли в Кононова? А почему вы у меня это спрашиваете?» — сказал после встречи журналистам спортсмен.

«В первом тайме ЦСКА смотрелся явно лучше, но во втором «Спартак» пошёл вперёд. Шюррле, конечно, задаёт тон атакам. ЦСКА достойно сражался. Оба клуба будут бороться за самые высокие места. Что думаю о сожжёной пиротехнике? Я вообще против неё. Никогда не знаешь, в какую сторону подует ветер», — подвёл итоги встречи Дворкович.

Оценил бывший зампред правительства РФ и игру вратарей обеих команд.

«Игорь Акинфеев, конечно, намного опытнее Александра Максименко и совершил чуть больше сейвов, чем коллега. Но в эпизодах с пропущенным мячами у него не было шансов. Максименко, наверное, мог спасти, но снаряд после удара Марио Фернандеса вылетел из-за трёх защитников. А так оба вратаря сыграли отлично», — заявил Дворкович.

В свою очередь, почётный президент Олимпийского комитета России и первый зампред Госдумы Александр Жуков остался в восторге от дерби, но нашёл повод для критики в адрес «Спартака».

«Хорошая игра, интересная. Она даже превзошла ожидания. После первого тайма не было ощущения, что «Спартак» может выиграть. А во втором хозяева уже играли отлично. Наверное, ЦСКА немного «подвис», такое сложилось впечатление. В целом второй тайм получился самым интересным в этом сезоне. Жиго — потрясающий. Самуэль мог и хет-трик оформить, но сейв совершил Акинфеев. Не знаю, делал ли когда-либо в истории российского футбола хет-трик центральный защитник. Он, конечно, провёл выдающийся матч. Как отношусь к идее перевести Жиго в нападение. Пусть он будет нашим тайным оружием», — цитирует Жукова «Чемпионат».

При этом в составе красно-белых он особенно выделил Шюррле.

«Андре, безусловно, лучший игрок матча, несмотря на то, что Жиго забил дважды. Максименко тоже сыграл отлично. Второй тайм «Спартак» вообще провёл очень хорошо. После перерыва красно-белые начали нормально играть в пас, выходить из обороны. В первом же действовали на отбой. «Спартак» должен прибавлять, пока у него это получается отрезками. Команда способна играть на хорошем уровне», — добавил Жуков.

Наконец, ещё одним почётным гостем матча стал бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски , к которому болельщики команды до сих пор относятся с большим уважением. После встречи он рассказал о своих впечатлениях от дерби, в котором и сам неоднократно принимал участие.

«По первому тайму я бы выделил Максименко, а по всей игре — пару защитников в лице Джикии и Жиго. Они очень здорово сыграли. Они не только классно смотрелись в обороне, но и показали, что умеют подключаться к атакам. Жиго, например, совершил классный рывок в ситуации с первым голом», — отметил Ковалевски.

«В целом игра получилась очень интенсивной, команды играли в хорошем темпе. Думаю, болельщики остались довольны», — добавил он.

Журналисты также попросили бывшего вратаря дать совет нынешнему голкиперу красно-белых Максименко.