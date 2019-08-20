Слуцкий повторил знаменитую фотографию из McDonald’s

Главный тренер футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий поделился с подписчиками в Instagram двумя фотографиями из ресторана быстрого питания McDonald’s с разницей в десять лет.

​«Десять лет спустя», — подписал Слуцкий пост.

48-летний специалист возглавил нидерландскую команду в 2018 году.

В сезоне 2019/20 «Витесс» после трёх игр занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав семь очков (две победы и одна ничья).