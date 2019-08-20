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Слуцкий повторил знаменитую фотографию из McDonald’s 

News.ru + ещё 6 39 минут назад
Фото: News.ru
Главный тренер футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий поделился с подписчиками в Instagram двумя фотографиями из ресторана быстрого питания McDonald’s с разницей в десять лет.
​«Десять лет спустя», — подписал Слуцкий пост.
48-летний специалист возглавил нидерландскую команду в 2018 году.
В сезоне 2019/20 «Витесс» после трёх игр занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав семь очков (две победы и одна ничья).
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Футбол , Дмитрий Назаров , Леонид Слуцкий , Спартак , ЦСКА
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