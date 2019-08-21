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«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Брагой» 

Спорт-Экспресс + ещё 30 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный сайт «Спартака» опубликовал новое сообщение перед первым матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги». Пресс-служба красно-белых обратила внимание на тот факт, что за использование пиротехники в Португалии установлена уголовная ответственность. Встреча пройдет 22 августа.
«В частности, полностью запрещено проносить на трибуны барабаны, мегафоны и любые другие звукоусиливающие устройства. Не разрешается использование любых древков, в том числе пустотелых. При этом согласно правилам УЕФА не допускается демонстрация имперского флага.
Обращаем особое внимание болельщиков на то, что за использование пиротехники в Португалии установлена уголовная ответственность!
Убедительно просим вас соблюдать все правила поведения на трибунах. Нам нужна ваша поддержка!" — написано на сайте «Спартака».
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