«Спартак» обратился к болельщикам перед матчем с «Брагой»

Официальный сайт «Спартака» опубликовал новое сообщение перед первым матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против «Браги». Пресс-служба красно-белых обратила внимание на тот факт, что за использование пиротехники в Португалии установлена уголовная ответственность. Встреча пройдет 22 августа. «В частности, полностью запрещено проносить на трибуны барабаны, мегафоны и любые другие звукоусиливающие устройства. Не разрешается использование любых древков, в том числе пустотелых. При этом согласно правилам УЕФА не допускается демонстрация имперского флага. Обращаем особое внимание болельщиков на то, что за использование пиротехники в Португалии установлена уголовная ответственность! Убедительно просим вас соблюдать все правила поведения на трибунах. Нам нужна ваша поддержка!" — написано на сайте «Спартака».