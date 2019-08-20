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Перенесший инфаркт Касильяс может вернуться на поле в декабре 

Газета.Ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс может вернуться на поле в конце 2019 года. Об этом сообщает A Bola.
Как утверждает источник, в декабре 38-летний вратарь пройдет медицинское обследование. Тесты должны выявить, готов ли он вновь играть за команду.
В мае 2019 года во время тренировки у футболиста случился сердечный приступ. Игрока экстренно госпитализировали и прооперировали. Уже в июле он вернулся к тренировка с "Порту".
Несмотря на инцидент, испанец был включен командой в заявку на сезон-2019/20.
В минувшем сезоне он сыграл в 31 матче национального португальского чемпионата на клубном уровне.
Ранее главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о том, когда он может завершить карьеру наставника.
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