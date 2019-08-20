Перенесший инфаркт Касильяс может вернуться на поле в декабре

Голкипер португальского "Порту" Икер Касильяс может вернуться на поле в конце 2019 года. Об этом сообщает A Bola.

Как утверждает источник, в декабре 38-летний вратарь пройдет медицинское обследование. Тесты должны выявить, готов ли он вновь играть за команду.

В мае 2019 года во время тренировки у футболиста случился сердечный приступ. Игрока экстренно госпитализировали и прооперировали. Уже в июле он вернулся к тренировка с "Порту".

Несмотря на инцидент, испанец был включен командой в заявку на сезон-2019/20.

В минувшем сезоне он сыграл в 31 матче национального португальского чемпионата на клубном уровне.