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Акинфеев назвал самый запоминающийся момент в карьере 

Чемпионат.com 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о самом запоминающемся моменте в карьере и поведал, с кем бы он хотел встретиться из голкиперов других видов спорта.
«Самый запоминающийся момент в карьере? Финал Кубка УЕФА всегда в моём сердце. Всегда хотел встретиться с вратарём гандбола и спросить, играл ли кто-нибудь из них на ноль. Никогда не было моментов, когда я думал бросить футбол. Конечно, были неудачные моменты. После 30 лет стараешься принимать любой результат. Футбол — это всего лишь игра, главное — оставаться хорошим человеком», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Акинфеев является воспитанником ЦСКА, за который выступает на протяжении всей профессиональной карьеры.
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Футбол , Игорь Акинфеев , УЕФА , ЦСКА
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