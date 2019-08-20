«Ахмат» попросил отменить удаление Уциева

Что касается удаления Уциева, то «Ахмат» написал в КДК письмо с просьбой отменить эту (красную. — News.ru) карточку, — cказал Егоров на пресс-конференции по итогам прошедшего тура.