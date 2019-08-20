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«Ахмат» попросил отменить удаление Уциева 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: : Dmitry Golubovich/Global Look Press
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что «Ахмат» просит отменить удаление Ризвана Уциева в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:0).
Что касается удаления Уциева, то «Ахмат» написал в КДК письмо с просьбой отменить эту (красную. — News.ru) карточку, — cказал Егоров на пресс-конференции по итогам прошедшего тура.
Алексей Матюнин ранее заявил, что удаление Уциева на седьмой минуте матча было правильным, так как защитник сыграл коленом в пятку Александру Ерохину. Кроме того, главный арбитр признал свою ошибку с незасчитанным голом зенитовца Эмилиано Ригони в ворота «Ахмата», писал News.ru.
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Футбол , Ризван Уциев , Александр Егоров , Алексей Матюнин , Зенит , РФС
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