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Неймар: когда ты настоящий, тебя ненавидят 

Чемпионат.com + ещё 5 1 час назад
Фото: Instagram
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар опубликовал в своём «Инстаграме» высказывание известного певца Боба Марли.
«Проблема в том, что, когда ты настоящий, они тебя ненавидят. Когда ты ненастоящий, они тебя любят», — написал Неймар.
Ранее сообщалось, что Неймар стремится покинуть «Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно. Приоритетом для бразильца является возвращение в его бывший клуб «Барселону», но каталонцам пока что не удаётся договориться с «ПСЖ» по трансферу форварда. Также игроком интересуются «Реал» и «Ювентус».
В минувшем сезоне 27-летний нападающий принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также отдал 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
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