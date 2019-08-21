«Палмейрас» с Адриано обыграл «Гремио» в первом четвертьфинальном матче Кубка Либертадорес

Футбольный клуб "Палмейрас", в составе которого выступает бывший нападающий московского "Спартака" Луис Адриано , в гостях победил "Гремио" в первом матче четвертьфинала Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе победителей забил Густаво Скарпа (31-я минута). Полузащитнику удался точный удар со штрафного. На 77-й минуте за вторую желтую карточку был удален хавбек "Палмейраса" Фелипе Мело . Адриано результативными действиями не отметился, а на 75-й минуте его заменил нападающий Карлос.

Бразилец выступал за "Спартак" с 2017 года, в составе команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Ранее нападающий играл за бразильский "Интернасьонал", украинский "Шахтер" и итальянский "Милан". В составе "Спартака" Адриано провел 79 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал 15 голевых передач. В "Палмейрас" Адриано перешел в июле, матч против "Гремио" стал для него вторым в составе новой команды.

Ответный матч между "Палмейрасом" и "Гремио" состоится 28 августа.