СМИ: Навас близок к переходу из «Реала» в ПСЖ

Голкипер мадридского футбольного клуба «Реал» Кейлор Навас близок к переходу во французский «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает Marca, «Реал» согласился отпустить Наваса, который в ближайшее время намерен прилететь в Париж на медобследование перед подписанием контракта с ПСЖ.

32-летний костариканец выступает за «Реал» с 2014 года. В его активе 52 сухих матча в 162 играх за мадридский клуб, в составе которого он трижды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА , четырежды — клубный чемпионат мира, а также по одному разу Примеру и Суперкубок Испании.

Ранее сообщалось, что Навас запросил трансфер из «Реала»