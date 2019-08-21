Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владелец «Спартака» Федун рассказал о планах на клуб 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал о том, кто стал инициатором кадровых изменений в команде летом 2019 года, передает "СЭ".
По словам Федуна — это была его инициатива, так как он хочет, чтобы красно-белые завоевали несколько титулов.
"Когда Олег Кононов пришел к нам, он считал, что те игроки, которые были у нас на тот момент, помогут добиться хорошего результата. Но я сказал тогда, что коллектив в том виде уже заканчивает свой жизненный цикл — надо создавать новый. Он и сам это понял после зимнего перерыва", — рассказал владелец клуба.
Он также отметил, что те футболисты, которые выступали тогда за "Спартак", не были способны показывать быстрый, современный футбол.
"В данный момент у меня, как говорят в армии, дембельский аккорд. Хочу создать команду, которая до 2023 года возьмет несколько титулов. И после этого с высоко поднятой головой могу уходить. Вот эту идею и стараюсь реализовать", — поделился Федун.
Ранее сообщалось, что Александр Атаманенко покинул пост коммерческого директора "Спартака".
Газета.Ru: последние новости
КДК РФС отстранила Семака на два матча за оскорбление судьи Роналду высказался о скором завершении карьеры Экс-жена отказалась от возбуждения дела против Аршавина
Комментарии2
Футбол , Олег Кононов , Александр Атаманенко , Леонид Федун , Спартак
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Рубин» выставил на продажу картонного игрока
У Мамаева появились новые проблемы с законом1
Тарасов объяснил фото в храме с неприличной надписью
Как грузины готовятся к ЧМ по регби
На соревнованиях в РФ вскрылись массовые фальсификации
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
12:47
«Манчестер Сити» выбрал нового капитана
Премьер-лига Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение