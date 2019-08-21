Владелец «Спартака» Федун рассказал о планах на клуб

По словам Федуна — это была его инициатива, так как он хочет, чтобы красно-белые завоевали несколько титулов.

"Когда Олег Кононов пришел к нам, он считал, что те игроки, которые были у нас на тот момент, помогут добиться хорошего результата. Но я сказал тогда, что коллектив в том виде уже заканчивает свой жизненный цикл — надо создавать новый. Он и сам это понял после зимнего перерыва", — рассказал владелец клуба.

Он также отметил, что те футболисты, которые выступали тогда за "Спартак", не были способны показывать быстрый, современный футбол.

"В данный момент у меня, как говорят в армии, дембельский аккорд. Хочу создать команду, которая до 2023 года возьмет несколько титулов. И после этого с высоко поднятой головой могу уходить. Вот эту идею и стараюсь реализовать", — поделился Федун.