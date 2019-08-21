Футболист Тарасов объяснил фото в храме с неприличной надписью на куртке

Спортсмен отметил, что в этом нет ничего такого, и сравнил себя с другими людьми, которые носят одежду с менее приятными словами.

Ну и что тут такого? Человек зашёл в церковь помолиться, и неважно, в чём он, — заявил спортсмен.

Тарасов неприятно удивил своих фанатов, выложив фотографию из церкви. Сзади на его куртке была надпись на английском языке, которая переводится как «богатая задница», пишет StarHit.

Возможно, футболист не знал, что написано на его спине, так как в одном из следующих постов он признался, что плохо знает английский и решил вместе со своей супругой пойти на курсы.