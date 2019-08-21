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Футболист Тарасов объяснил фото в храме с неприличной надписью на куртке 

News.ru 1 час назад
Фото: tarasov23/instagram.com
Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал свой поход в храм в джинсовой куртке с оскорбительной надписью.
Спортсмен отметил, что в этом нет ничего такого, и сравнил себя с другими людьми, которые носят одежду с менее приятными словами.
Ну и что тут такого? Человек зашёл в церковь помолиться, и неважно, в чём он, — заявил спортсмен.
Тарасов неприятно удивил своих фанатов, выложив фотографию из церкви. Сзади на его куртке была надпись на английском языке, которая переводится как «богатая задница», пишет StarHit.
Возможно, футболист не знал, что написано на его спине, так как в одном из следующих постов он признался, что плохо знает английский и решил вместе со своей супругой пойти на курсы.
Ранее Дмитрий Тарасов наконец решился рассказать, какую роль сыграла Анастасия Костенко в его разрыве с Ольгой Бузовой, писал News.ru.
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Футбол , Анастасия Костенко , Дмитрий Тарасов , Локомотив , StarHit
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