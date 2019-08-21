«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина

«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина

Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается! 👌🏻



Ждём ваши предложения в реплаи! 💰



P. S. Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать 🙅🏻‍♂️ pic.twitter.com/knISQwZJPS— «Рубин» Казань (@fcrk) 21 августа 2019 г.

Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается!

P. S. Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать, говорится в сообщении пресс-службы казанской команды.

Напомним, в Рубине Сутормин провел чуть больше недели, после чего также за 50 тысяч рублей перешел в Зенит, за который сыграл во всех шести турах премьер-лиги.