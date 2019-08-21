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«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина 

Советский спорт + ещё 7 39 минут назад
Фото: пресс-служба ФК «Зенит»
«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
Готовы продать легендарную картонную фигуру Алексея Сутормина, а все вырученные средства перечислить в качестве солидарных выплат тем, кому полагается!
P. S. Все подтверждающие документы имеются, но обещали не выкладывать, говорится в сообщении пресс-службы казанской команды.
Напомним, в Рубине Сутормин провел чуть больше недели, после чего также за 50 тысяч рублей перешел в Зенит, за который сыграл во всех шести турах премьер-лиги.
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