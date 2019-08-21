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У Мамаева появились новые проблемы с законом 

Lenta.ru 52 минуты назад
У российского футболиста Павла Мамаева, отбывающего в настоящее время наказание в колонии, обнаружили долг за неуплату налогов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным Федеральной службы судебных приставов, Мамаеву придется заплатить более 434 тысяч рублей после того, как он выйдет из исправительной колонии. Отмечается, что Черемушкинский суд вынес решение о взыскании с футболиста «недоимки по налогам на имущество, а также транспортный налог» еще в 2018 году. Все это время спортсмен не платил налоги.
10 августа Мамаев порассуждал о шансах вернуться в профессиональный спорт после освобождения из колонии. Он заявил, что держит себя в форме и без труда вернется в футбол.
Мамаев и нападающий Александр Кокорин находятся в колонии с 4 июля. Спортсмены осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го. Учитывая время, проведенное игроками в СИЗО, Мамаев должен выйти из колонии в конце ноября, а Кокорин — в начале декабря.
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Футбол , Видео , Павел Мамаев , Александр Кокорин , ФСИН
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