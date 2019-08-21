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Дибала принял решение остаться в «Ювентусе» 

Спорт-Экспресс + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не перейдет в «ПСЖ». Он прекратил контактировать со спортивным директором парижан Леонардо, их последний разговор состоялся две недели назад, сообщает La Gazzetta dell Sport. Аргентинец принял решение не покидать команду и бороться за место в основном составе
В прошлом сезоне 25-летний Дибала провел 42 матча за «Ювентус», забил 10 голов и отдал 6 голевых передач. Его контракт с итальянским клубом будет действовать до 30 июня 2022 года. А его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.
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