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Юрист оценил шансы Кокорина и Мамаева на УДО 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Адвокат Захар Лебедев прокомментировал рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Специалист отметил, что у игроков есть все условия для того, чтобы суд удовлетворил ходатайство.
"Более непредсказуемым фактором является общественный резонанс и усиленное внимание общественности. Как мы видели, при рассмотрении дела по существу, эти факторы работали скорее "против" футболистов, нежели чем "за". Какое это окажет влияние в данном случае, остается только догадываться", — цитирует Лебедева Sport24.
Адвокат добавил, что суд может отложить судебное заседание для вынесения решения. Если ходатайство об УДО будет удовлетворено, Кокорина и Мамаева отпустят в течение десяти дней после вынесения решения. Однако в случае обжалования решения, игроков отпустят только после рассмотрения жалобы.
8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.
В настоящее время Кокорин и Мамаев отбывают заключение в колонии общего режима в Белгородской области.
Ранее сообщалось, что Мамаев задолжал по налогам почти полмиллиона рублей.
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Футбол , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , ФСИН
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