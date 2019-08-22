Заведено дело о договорном матче в российском футболе

Игра состоялась 13 мая в селе Песчанокопское в рамках 27-го тура ПФЛ, третьего по рангу дивизиона, сезона 2018-2019 годов. «Чайка» победила со счетом 3:1.

Счет на четвертой минуте игры открыл форвард «Черноморца» Илья Стефанович, сравнял — полузащитник «Чайки» Никита Чалый на 32-й. Победный гол был забит нападающим Александром Подбельцевым на 74-й, а окончательный счет установлен форвардом Александром Хохлачевым на 81-й.

По результатам матча было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

Предварительное расследование вели ФСБ , следственный департамент и главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. В его рамках состоялось более 20 обысков в офисах футбольных клубов, в местах проживания их игроков и руководителей и иных лиц.

Уголовное дело расследует следственный департамент Министерства внутренних дел. Вскоре туда для проведения следственных действий будут приглашены ряд игроков «Черноморца».