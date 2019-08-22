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Заведено дело о договорном матче в российском футболе 

Рамблер + ещё 13 1 час назад
Фото: ФК "Чайка"
Матч Профессиональной футбольной лиги между «Чайкой» из Песчанокопского и новороссийским «Черноморцем» мог быть договорным, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел России.
Игра состоялась 13 мая в селе Песчанокопское в рамках 27-го тура ПФЛ, третьего по рангу дивизиона, сезона 2018-2019 годов. «Чайка» победила со счетом 3:1.
Счет на четвертой минуте игры открыл форвард «Черноморца» Илья Стефанович, сравнял — полузащитник «Чайки» Никита Чалый на 32-й. Победный гол был забит нападающим Александром Подбельцевым на 74-й, а окончательный счет установлен форвардом Александром Хохлачевым на 81-й.
По результатам матча было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».
Предварительное расследование вели ФСБ, следственный департамент и главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. В его рамках состоялось более 20 обысков в офисах футбольных клубов, в местах проживания их игроков и руководителей и иных лиц.
Уголовное дело расследует следственный департамент Министерства внутренних дел. Вскоре туда для проведения следственных действий будут приглашены ряд игроков «Черноморца».
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Футбол , Никита Чалый , Александр Хохлачев , ФСБ , МВД
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