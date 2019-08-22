«Зенит» отказался расставаться со своим нападающим Дриусси

Руководство петербургского "Зенита" отказалось продавать своего нападающего Себастьяна Дриусси одному из итальянских клубов. Об этом сообщает "Рейтинг Букмекеров".

По информации источника, за форварда сине-бело-голубых предлагалось €15 млн Однако клуб из Санкт-Петербурга не был удовлетворен этой суммой.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отказался давать подтверждение или опровержение этой информации, однако отметил, что 23-летний аргентинец вряд ли покинет петербургскую команду этим летом.

"Дриусси — игрок "Зенита". Никто не собирается расставаться с ним", — сказал он.

За петербуржцев форвард сыграл 88 матчей, отметившись 19 голами и отдав 18 результативных передач.