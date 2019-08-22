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«Зенит» отказался расставаться со своим нападающим Дриусси 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководство петербургского "Зенита" отказалось продавать своего нападающего Себастьяна Дриусси одному из итальянских клубов. Об этом сообщает "Рейтинг Букмекеров".
По информации источника, за форварда сине-бело-голубых предлагалось €15 млн Однако клуб из Санкт-Петербурга не был удовлетворен этой суммой.
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отказался давать подтверждение или опровержение этой информации, однако отметил, что 23-летний аргентинец вряд ли покинет петербургскую команду этим летом.
"Дриусси — игрок "Зенита". Никто не собирается расставаться с ним", — сказал он.
За петербуржцев форвард сыграл 88 матчей, отметившись 19 голами и отдав 18 результативных передач.
Ранее главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий оригинально поздравил игрока "Зенита" Артема Дзюбу с днем рождения.
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