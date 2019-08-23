Усталость после дерби: «Спартак» сдулся в Португалии

«Спартак» потерпел минимальное поражение в Португалии от местной «Браги» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы. Судьба противостояния решится через неделю в Москве.

«Брага» (Португалия) — «Спартак» (Россия) — 1:0

Уже когда стало понятно, что московскому «Спартаку» предстоит сыграть с португальской «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы за попадание в групповой этап турнира, команде Олега Кононова прочили очень непростое противостояние.

Ну а после тотального фиаско «Краснодара» 21 августа в раунде плей-офф Лиги чемпионов в Греции, где команда Мурада Мусаева была бита «Олимпиакосом» с унизительным счетом 0:4, на эмоциях спартаковцам и вовсе приписали статус андердога.

Но «Брага» действительно является очень непростым, сыгранным соперником с поставленной игрой и отлаженной структурой, а также достаточно сильными и техничными исполнителями, в то время как красно-белые не могли рассчитывать на помощь заигранных в квалификации второго по значимости еврокубка за свои прежние команды Гуса Тиля и Йордана Ларссона.

Кононов выставил в пригороде «Порту» на живописном стадионе, вырезанном в скале специально к Евро-2004, ровно тот же состав, что начинал оба матча предыдущей стадии против швейцарского «Туна».

И поначалу никаких проблем у гостей не было. В первом тайме шел вполне рабочий и весьма осторожный с обеих сторон футбол, в котором даже поострее была российская команда.

Тон у «Спартака» задавал привычно Андре Шюррле, которому абсолютно все равно, на какой позиции выступать. В атаке — так в атаке. Немецкий чемпион мира на 16-й минуте заработал штрафной в опаснейшей точке, но сам же загубил шанс, запустив снаряд значительно выше створа.

«Брага» ответила своим штрафным, после подачи которого классно пробил головой Палинья, но Александр Максименко был начеку и прыжке отразил удар рукой.

А под занавес первой половины по разу выстрелили Зелимхан Бакаев и Эсекьель Понсе, но в первом случае на месте был Матеус, а во втором мяч прошел в сантиметрах от штанги.

Во всех предыдущих играх во второй половине спартаковцы прибавляли, но здесь-то они и первую провели достойно. Однако в начале второго тайма игра действительно стала еще приятнее.

«Брага» шла вперед и раскрывалась, постоянно оставляя свободные зоны (не новость), чем пытались воспользоваться красно-белые. Лучше всех это делал Шюррле, но постоянно нагнетал и Резиуан Мирзов . Правда, левый вингер мудрил в обводке, утыкаясь в оппонентов, а потому, когда примерно через 20 минут его заменили на Лоренсо Мельгарехо, показалось, что это пойдет на пользу.

На деле вышло иначе. Остроты у «Спартака» больше не стало, а на бровке, откуда ушел Мрирзов свободу получил опаснейший португальский защитник Эшгайю, почти не подключавшийся к атакам в первой половине игры.

Хозяева тут же перешли в массированное наступление, причем атаки проводили в основном правым флангом. На ворота Максименко посыпались бесконечные угловые, стало тревожно, и в итоге на 74-й минуте несколько сумбурная, но очень опасная атака португальцев привела к голевому касанию мяча коленом Рикарду Орты.

После этого «Брага» несколько раз была близка и к второму голу, а «Спартак» смог надаваить только в последние минут восемь-десять, создав за это время момент. Адресный навес на голову перевисевшему защитников Понсе выполнил, конечно же, Шюррле, но Матеус потащил неприятный удар аргентинца с отскоком от земли.

Финальный свисток испанского арбитра застал «Спартак» в атаке, и в итоге красно-белые потерпели минимальное поражение в первом матче, прервав свою четырехматчевую серию побед, но сохранил неплохие шансы на попадание в групповой этап Лиги Европы. Но теперь на «Открытие Арене» необходимо одерживать победу в два мяча.

Вряд ли стоит говорить о том, что все в противостоянии ясно. Вполне очевидно, что «Брага» является хоть и хорошим, но вполне проходимым соперником, однако сыграть придется совсем иначе. На своем стадионе подопечным Олега Кононова предстоит пойти большими силами вперед, а это даст португальцам возможность использовать свободные зоны в контратаках, что они делать умеют здорово.