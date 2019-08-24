«Уфа» нанесла «Зениту» первое поражение в чемпионате России

Петербуржцы потерпели первое поражение в чемпионате и с 14 очками лидируют в турнирной таблице, а "Уфа" расположилась на девятой строчке, имея в активе на четыре очка меньше.