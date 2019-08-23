Тарасов о Костенко: хотел использовать Настю

По словам бывшего игрока "Локо", при их первой встрече девушка сделала вид, что не знает, кто он, так как была уверена, что футболист лишь хочет воспользоваться ею. Сам Тарасов не отрицает этого.

Однако пара начала часто встречаться, так что между Тарасовым и Костенко быстро возникли чувства.

"Я изучил ее инстаграм. У нее не было ни одной откровенной фотографии. Понял, что она милая и домашняя девочка — о такой жене я мечтал", — заявил экс-футболист.

Пара поженилась спустя год отношений — в январе 2018 года. Через полгода после бракосочетания у них родилась дочь.

По мнению Тарасова, больше всего досталось его новоиспеченной супруге, так как общественность обвиняла ее в распаде его союза с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

"Не каждая бы вышла за меня замуж после развода с Бузовой. Настя знала, на что шла", — заявил он.

Он также отметил, что несмотря на постоянно всплывающие слухи о его изменах, на самом деле он чувствует себя счастливым в той семье, в которой он находится в данный момент.