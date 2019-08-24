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«Барселона» заинтересована в полузащитнике «Ювентуса» 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
"Барселона" проявляет интерес к полузащитнику туринского "Ювентуса" Родриго Бентанкура, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, итальянцы готовы продать своего футболиста за €60 млн Отмечается, что каталонцы следят за игроком с 2018 года.
Уругваец выступает за "Ювентус" с 2017 года. В составе туринского клуба он дважды становился чемпионом Италии, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что президент "Милана" необычным образом сравнил свой клуб с "Ювентусом".
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