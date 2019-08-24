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Месси расстроился из-за Неймара 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
Лидеры «Барселоны» недовольны тем, как президент клуба Хосеп Бартомеу ведет переговоры о трансфере нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. Больше всех расстроен капитан Лионель Месси, пишет Marca.
По информации источника, Бартомеу встретился с игроками и рассказал, что парижане отклонили предложение на 140 миллионов евро. Футболисты же считают, что функционер делает недостаточно для того, чтобы вернуть бразильца. К тому же Бартомеу в конце прошлого сезона якобы пообещал во что бы то ни стало купить Неймара.
Сейчас игроки «Барселоны» практически уверены в том, что у клуба не получится купить форварда ПСЖ. Также они опасаются, что Неймара перехватит мадридский «Реал». Месси расстроен этим фактом, потому что считает, что для усиления команды покупка бразильца необходима.
13 августа сообщалось, что капитан «Барселоны» связался с Неймаром, чтобы отговорить его от перехода в «Реал». О том, что мадридский клуб вступил в борьбу за игрока, стало известно в начале месяца.
В прошедшем сезоне Неймар забил 23 гола в 28 матчах за французский клуб. Он защищает цвета ПСЖ с 2017 года и перешел в команду за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.
За «Барселону» Неймар выступал с 2013 по 2017 год. В составе сине-гранатовых он завоевал девять трофеев. Неймар дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
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Футбол , Лионель Месси , УЕФА , Реал
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