Месси расстроился из-за Неймара

Лидеры «Барселоны» недовольны тем, как президент клуба Хосеп Бартомеу ведет переговоры о трансфере нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара. Больше всех расстроен капитан Лионель Месси , пишет Marca.

По информации источника, Бартомеу встретился с игроками и рассказал, что парижане отклонили предложение на 140 миллионов евро. Футболисты же считают, что функционер делает недостаточно для того, чтобы вернуть бразильца. К тому же Бартомеу в конце прошлого сезона якобы пообещал во что бы то ни стало купить Неймара.

Сейчас игроки «Барселоны» практически уверены в том, что у клуба не получится купить форварда ПСЖ. Также они опасаются, что Неймара перехватит мадридский «Реал» . Месси расстроен этим фактом, потому что считает, что для усиления команды покупка бразильца необходима.

13 августа сообщалось, что капитан «Барселоны» связался с Неймаром, чтобы отговорить его от перехода в «Реал». О том, что мадридский клуб вступил в борьбу за игрока, стало известно в начале месяца.

В прошедшем сезоне Неймар забил 23 гола в 28 матчах за французский клуб. Он защищает цвета ПСЖ с 2017 года и перешел в команду за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.