«Не каждая бы вышла за меня замуж после Бузовой»: Тарасов о браке

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов раскрыл подробности своей личной жизни. В частности, футболист поведал о своем браке с Ольгой Бузовой, а также рассказал о том, для каких целей ему на самом деле нужна жена.

Личная жизнь бывшего полузащитника сборной России по футболу Дмитрия Тарасова давно стала достоянием и темой обсуждения для всей страны. Это неудивительно, учитывая то, что футболист был женат на популярной телеведущей и певице Ольге Бузовой.

Сейчас Тарасов женат в третий раз. Впервые Дмитрий связал себя узами брака в 21 год. Первой женой футболиста стала мастер спорта по художественной гимнастике, призер чемпионата России Оксана Пономаренко . Брак просуществовал всего два года, однако даже за такой недолгий период игрок ныне несуществующего клуба «Москва» успел стать отцом. В 2009 году у пары родилась Ангелина Тарасова.

Чуть позже в жизнь спортсмена ворвалась теледива Бузова. Затем последовал развод с Оксаной и единовременная выплата в 1,8 млн рублей, а также ежемесячные 50 тысяч в качестве алиментов.

Совместная жизнь Тарасова и Бузовой являлась как бы отражением работы супруги. Все было напоказ: бесконечные селфи в Instagram, светские рауты, хэштег «тарабузики» — все это пришло в жизнь игрока уже московского «Локомотива». К слову, фанаты «Локо» вместо фамилии Тарасов выкрикивали именно «Бузов».

Соединив свои судьбы 26 июня 2012 года, пара развелась за день до наступления 2017-го. Бузова, в отличие от Пономаренко, денег с футболиста требовать не стала. Напротив, бракоразводный процесс принес Ольге еще большую популярность и огромное количество подписчиков. На данный момент певица, актриса, телеведущая — самый популярный человек в Instagram с российским паспортом.

«Когда была ситуация с разводом, я очень долго это скрывала. Свой первый комментарий по поводу того, что произошло в моей личной жизни, я дала спустя полгода», — признавалась Бузова.

Одной из возможных причин развода Тарасова и Бузовой называли измену футболиста с моделью Анастасией Костенко

Сам же Тарасов не исключил, что во время знакомства видел в Костенко не только часть семьи, но и способ развлечься.

«Она соврала, что не знала, кто я. Подумала, что я просто хотел… Ну чего мужчины обычно хотят? Попользоваться, погулять, насладиться. И, если честно, я так и думал поступить, не отрицаю», — заявил уже экс-игрок «Локомотива».

Тарасов признался, что он обманул Настю, журналиста по профессии, рассказами о связях на спортивном канале. Попросил ее телефон и предложил выслать ему резюме, дать ссылки на все аккаунты в социальных сетях. Широкая свадьба Костенко и Тарасова состоялась в январе 2018-го, а через полгода у них родилась дочь Милана.

«Внимательно изучил ее Instagram, убедился, что там нет откровенных фотографий. Понял, что она милая и домашняя девочка — о такой жене я мечтал», — добавил Дмитрий.

Тарасов, по его словам, прекрасно понимал, с чем может столкнуться его третья жена.

«Не каждая бы вышла за меня замуж после развода с Бузовой. Настя знала, на что шла. Жене постоянно пишут незнакомые люди, которые уверяют ее в том, что я гуляю с другими девушками. Но это не так. У меня все хорошо, рядом прекрасная семья — моя опора. Я счастлив. У меня давно выработался иммунитет на негатив, хотя репутация страдает: многие считают меня плохим», — заявил Дмитрий.

На данный момент Тарасов проходит курс реабилитации после полученной в последнем матче прошлого сезона против «Уфы» травмы и пытается судиться с «Локомотивом», требуя взыскать с клуба порядка €12 тысяч. Контракт футболиста с клубом истек 30 июня, по словам генерального директора клуба Василия Кикнадзе, Тарасов попросил клуб оплатить ему визит в зарубежную клинику для осмотра и лечения. Затем он решил сделать операцию, хотя, как заявлял Кикнадзе, врачи клуба говорили, что подобная травма «предполагает консервативное лечение и операция будет риском».