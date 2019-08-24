Бразильский футболист развил «сверхзвуковую» скорость

Скорость в 38 километров в час была зафиксирована у бразильского форварда «Фламенго» Бруну Энрике в матче четвертьфинала Кубка Либертадорес против «Интернасионаля». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Международной федерации футбола (ФИФА).

Скорость форварда в Twitter-аккаунте ФИФА назвали «сверхзвуковой». В том же матче Энрике оформил дубль и обеспечил победу своему клубу со счетом 2:0. Командам предстоит провести ответную встречу 29 августа.

Энрике опередил валлийского форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла . Рекорд валлийца составляет 36,9 километра в час. Самым быстрым игроком современности считается француз Килиан Мбаппе, выступающий за «Пари Сен-Жермен». Он также демонстрировал способность развить скорость до 38 километров в час.

Энрике известен по выступлениям за «Сантос», «Крузейро», а также немецкий «Вольфсбург». Форвард вызывался в сборную Бразилии, однако не провел в составе селесао ни одного матча.