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Бразильский футболист развил «сверхзвуковую» скорость 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Dolores Ochoa / AP
Скорость в 38 километров в час была зафиксирована у бразильского форварда «Фламенго» Бруну Энрике в матче четвертьфинала Кубка Либертадорес против «Интернасионаля». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Международной федерации футбола (ФИФА).
Скорость форварда в Twitter-аккаунте ФИФА назвали «сверхзвуковой». В том же матче Энрике оформил дубль и обеспечил победу своему клубу со счетом 2:0. Командам предстоит провести ответную встречу 29 августа.
Энрике опередил валлийского форварда мадридского «Реала» Гарета Бэйла. Рекорд валлийца составляет 36,9 километра в час. Самым быстрым игроком современности считается француз Килиан Мбаппе, выступающий за «Пари Сен-Жермен». Он также демонстрировал способность развить скорость до 38 километров в час.
Энрике известен по выступлениям за «Сантос», «Крузейро», а также немецкий «Вольфсбург». Форвард вызывался в сборную Бразилии, однако не провел в составе селесао ни одного матча.
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Футбол , Гарет Бэйл , Реал
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