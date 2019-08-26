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Тухель не хочет отдавать Неймара 

Газета.Ru + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель рассказал о своем отношении к бразильскому нападающему команды Неймару. Его слова передает RMC Sport.
В матче третьего тура чемпионата Франции парижане сыграли с "Тулузой", которую обыграли со счетом 4:0. Форвард не вышел на поле.
"Леонардо прекрасно знает, что я хочу сохранить Неймара, ситуация не ясна и должна быть разрешена как можно скорее. Он отличный игрок, очень важен для нас. ", — поделился наставник "ПСЖ".
В данный момент в гонке за нападающего участвуют каталонская "Барселона" и мадридский "Реал". Сам футболист отдает предпочтение сине-гранатовым, за которых выступал с 2013 по 2017 год. Французский клуб же хочет договориться со "сливочными" о трансфере.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" установил рекорд Лиги 1.
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