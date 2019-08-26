Тухель не хочет отдавать Неймара

Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель рассказал о своем отношении к бразильскому нападающему команды Неймару. Его слова передает RMC Sport.

В матче третьего тура чемпионата Франции парижане сыграли с "Тулузой", которую обыграли со счетом 4:0. Форвард не вышел на поле.

"Леонардо прекрасно знает, что я хочу сохранить Неймара, ситуация не ясна и должна быть разрешена как можно скорее. Он отличный игрок, очень важен для нас. ", — поделился наставник "ПСЖ".

В данный момент в гонке за нападающего участвуют каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" . Сам футболист отдает предпочтение сине-гранатовым, за которых выступал с 2013 по 2017 год. Французский клуб же хочет договориться со "сливочными" о трансфере.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" установил рекорд Лиги 1.