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«Ростов» переиграл «Рубин» в матче чемпионата России 

Газета.Ru + ещё 21 2 часа назад
Фото: ТАСС
Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Эльдор Шомуродов и Александр Саплинов. У гостей мяч забил Евгений Марков.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После семи туров "Ростов" (14 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Рубин" (10) располагается на седьмой строчке.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА нанес разгромное поражение грозненскому "Ахмату" в матче седьмого тура чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 7-й тур"Ростов" (Ростов-на-Дону) — "Рубин" (Казань)  — 1:2Голы: 0:1 — Марков, 19; 1:1 — Шомуродов, 29; 1:2 — Саплинов, 87.
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Футбол , Евгений Марков , Эльдор Шомуродов , ФК "Рубин" , ЦСКА , Газета.Ru
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