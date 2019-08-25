«Ростов» переиграл «Рубин» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Эльдор Шомуродов и Александр Саплинов. У гостей мяч забил Евгений Марков

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После семи туров "Ростов" (14 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Рубин" (10) располагается на седьмой строчке.