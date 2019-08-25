Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличились Эльдор Шомуродов и Александр Саплинов. У гостей мяч забил Евгений Марков.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После семи туров "Ростов" (14 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Рубин" (10) располагается на седьмой строчке.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА нанес разгромное поражение грозненскому "Ахмату" в матче седьмого тура чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 7-й тур"Ростов" (Ростов-на-Дону) — "Рубин" (Казань) — 1:2Голы: 0:1 — Марков, 19; 1:1 — Шомуродов, 29; 1:2 — Саплинов, 87.