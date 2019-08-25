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Агент Дибалы рассказал, почему сорвался трансфер игрока в «Манчестер Юнайтед» 

SPORT24.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Жорже Антун, агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, дал понять, что аргентинец не планирует переходить в «ПСЖ», а также прокомментировал срыв трансфера игрока в «Манчестер Юнайтед» этим летом. В СМИ писали о том, что «МЮ» отказался от приобретения Дибалы из-за высоких финансовых запросов игрока и комиссии в 15 млн евро агентам.
«У меня не запланировано никаких поездок в Париж. Пауло нужно просто наслаждаться моментом, ведь мы не знаем, что может случиться в будущем.
Что касается слухов о сорвавшемся переходе в «Манчестер Юнайтед», то да, я разговаривал с английским клубом. Но все эти истории о комиссии не соответствуют действительности. Просто два клуба не сумели договориться», — цитирует Антуна Tuttosport.
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Футбол , Премьер-лига , Пауло Дибала , Манчестер Юнайтед
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