Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семья бывшего игрока «Баварии» наотрез отказалась ехать в Россию 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Matthias Schrader/ AP Photo
Агент бывшего футболиста «Баварии» Франка Рибери Жан-Пьер Берне заявил, что его клиент получил предложение о переходе в один из российских клубов. Слова представителя игрока приводит «Рейтинг Букмекеров».
Рибери отказал «Динамо» и «Спартаку»
Берне отметил, что переговоры велись с командой из Москвы.
«Предложение было достойным, но родные Франка наотрез отказались переезжать в Россию», — отметил агент.
Он также подчеркнул, что семья для Рибери всегда была на первом месте, поэтому француз отказался от предложения российского клуба.
По информации источника, полузащитник мог перейти в московский «Локомотив». Клуб предлагал французу около четырех миллионов евро в год и двухлетний контракт. Sport24 сообщал, что желание семьи Рибери переехать в Россию было решающим фактором в переговорах между сторонами. В итоге игрок подписал контракт с итальянской «Фиорентиной».
В июле у футболиста истек контракт с мюнхенской «Баварией». О том, что клуб не будет продлевать соглашение с игроком, стало известно еще в мае. Рибери защищал цвета «Баварии» с 2007 года. За этот период хавбек выиграл с клубом 24 титула. В частности, девять раз становился чемпионом Германии.
До 2014 года хавбек выступал за сборную Франции. В составе национальной команды Рибери провел 81 игру и забил 16 голов.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Последние новости
В России предложили вернуть смертную казнь Лидеры «Большой семерки» обсудили возвращение России в G8 Олег Меньшиков попал в реанимацию
Комментарии12
Футбол
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонщик потерял память после аварии
ЦСКА разгромил «Ахмат»
Дубль Агуэро принес победу «МанСити» над «Борнмутом»
Воспитанник «Барселоны» отказал «Спартаку» и «Краснодару»
Два нокаута за три раунда: как победили Харитонов и Минаков
Видео
03:16
Кокорин и Мамаев могут выйти досрочно
Футбол
03:16
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Футбол
00:45
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою
MMA
03:16
«Ударили по голове и сбросили»: заявление подруги Кокорина
Футбол Статьи
00:53
Заплатил за молчание о сексе: в чем Роналду признался суду
Футбол Статьи
00:39
Над Шараповой поиздевались после поражения
Теннис
00:27
Российская спортсменка умерла в 25 лет
Легкая атлетика
03:16
Свидетель по делу Кокорина заявила о попытке убийства
Футбол
00:37
Емельяненко: «Меня похищали инопланетяне»
MMA
01:01
«Сбылась моя мечта»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение