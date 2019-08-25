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Погба рассказал о пользе расистских оскорблений 

Lenta.ru + ещё 5 11 часов назад
Фото: Andrew Yates / Reuters
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба в Twitter-аккаунте рассказал об отношении к расистским оскорблениям.
«Мои предки и родители пострадали за то, чтобы наше поколение сегодня обрело свободу работать, ездить в автобусе и играть в футбол. Расистские оскорбления — невежество. Они могут сделать меня только сильнее и мотивировать на борьбу за следующее поколение», — написал игрок.
Погба — француз гвинейского происхождения. В нынешнем сезоне хавбек провел в составе МЮ три матча, в которых отметился двумя голевыми передачами. Во встрече второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вулверхэмптоном» (1:1) полузащитник не реализовал пенальти, после чего подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях.
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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Футбол , Премьер-лига , Прочее , Владимир Стогниенко , Поль Погба , Манчестер Юнайтед , Рамблер
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