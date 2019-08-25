Погба рассказал о пользе расистских оскорблений

«Мои предки и родители пострадали за то, чтобы наше поколение сегодня обрело свободу работать, ездить в автобусе и играть в футбол. Расистские оскорбления — невежество. Они могут сделать меня только сильнее и мотивировать на борьбу за следующее поколение», — написал игрок.

Погба — француз гвинейского происхождения. В нынешнем сезоне хавбек провел в составе МЮ три матча, в которых отметился двумя голевыми передачами. Во встрече второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Вулверхэмптоном» (1:1) полузащитник не реализовал пенальти, после чего подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях.