Призер ЧМ по футболу завершил карьеру и сильно растолстел. Видео

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер появился на игре четвертого тура чемпионата Голландии между «Утрехтом» и «Венло» заметно растолстевшим. Соответствующая видеозапись была опубликована на странице Football Tweet в Twitter.

Экс-полузащитник сборной Нидерландов поразил спортивную общественность своим внешним видом, когда присутствовал на стадионе во время матча. Снейдер смотрел за матчем со стаканом напитка.

В социальных сетях пользователи быстро обратили внимание на лишний вес 35-летнего Снейдера.

«Уэсли, действительно, наслаждается окончанием карьеры», «Он набрал больше 20 килограммов — это точно», «Уэсли Толстяк», — гласили комментарии под опубликованным видео. Wesley Sneijder is really enjoying being retired.. pic.twitter.com/1rKhCLCkgf— Football Tweet (@Football__Tweet) 25 августа 2019 г.

Уэсли Снайдер завершил свою профессиональную карьеру в начале августа текущего года. Последним клубом голландца стал катарский «Аль-Гараф». Футболист также известен своими выступлениями за «Реал» , «Аякс», «Интер» и «Галатасарай».

В составе сборной Нидерландов полузащитник становился серебряным призером чемпионата мира 2010 года, а также бронзовым призером мундиаля-2014.