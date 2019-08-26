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Призер ЧМ по футболу завершил карьеру и сильно растолстел. Видео 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Football Tweet / Twitter
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер появился на игре четвертого тура чемпионата Голландии между «Утрехтом» и «Венло» заметно растолстевшим. Соответствующая видеозапись была опубликована на странице Football Tweet в Twitter.
Экс-полузащитник сборной Нидерландов поразил спортивную общественность своим внешним видом, когда присутствовал на стадионе во время матча. Снейдер смотрел за матчем со стаканом напитка.
В социальных сетях пользователи быстро обратили внимание на лишний вес 35-летнего Снейдера.
«Уэсли, действительно, наслаждается окончанием карьеры», «Он набрал больше 20 килограммов — это точно», «Уэсли Толстяк», — гласили комментарии под опубликованным видео.
Уэсли Снайдер завершил свою профессиональную карьеру в начале августа текущего года. Последним клубом голландца стал катарский «Аль-Гараф». Футболист также известен своими выступлениями за «Реал», «Аякс», «Интер» и «Галатасарай».
В составе сборной Нидерландов полузащитник становился серебряным призером чемпионата мира 2010 года, а также бронзовым призером мундиаля-2014.
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