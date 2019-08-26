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ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботов 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривает вариант замены лайнсменов на роботов.
"В ФИФА уже существует департамент, который проводит соответствующие исследования. Заменят ли роботы в будущем боковых судей полностью? Однажды это действительно может произойти", — заявил источник Mirror.
В настоящее время в футболе используется функция автоматического определения гола и система видеопомощи арбитрам (VAR).
Ранее экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Питер Крауч раскритиковал работу системы видеопомощи арбитрам (VAR).
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