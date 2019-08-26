ФИФА планирует заменить боковых арбитров на роботов

Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривает вариант замены лайнсменов на роботов.

"В ФИФА уже существует департамент, который проводит соответствующие исследования. Заменят ли роботы в будущем боковых судей полностью? Однажды это действительно может произойти", — заявил источник Mirror.

В настоящее время в футболе используется функция автоматического определения гола и система видеопомощи арбитрам (VAR).