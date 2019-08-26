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Сын Месси порадовался голу в ворота «Барселоны» в матче с «Бетисом» 

Чемпионат.com + ещё 11 2 часа назад
Фото: @leomessi
Сын нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Матео порадовался голу в ворота каталонского клуба в матче 2-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (5:2).
Мальчик победоносно вскинул руки в момент, когда хавбек севильского клуба Набиль Фекир открыл счёт. Рядом с Матео сидел нападающий «Барселоны» Луис Суарес, который что-то в шутку сказал ребёнку, после чего все рассмеялись. Суарес и Месси не принимали участия в матче, так как восстанавливаются после травм.
Напомним, что «Барселона» после пропущенного гола забила «Бетису» пять голов подряд, после чего сопернику удалось лишь сократить разрыв в счёте.
В 3-м туре «Барселона» на выезде сыграет с «Осасуной». Матч состоится 31 августа.
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