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«Зениту» понадобился француз Гренье 

Вести.Ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Чемпион России "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Ренна" Клемана Гренье. В воскресенье представители петербуржцев просматривали 28-летнего футболиста в матче чемпионата Франции между "Страсбуром" и "Ренном".
Потенциальный новичок оставил хорошее впечатление. Его команда победила, а сам Клеман забил один из двух мячей. Однако делать какие-либо выводы преждевременно.
Клеман Гренье некогда считался одним из сильнейших игроков "Лиона" и был кандидатом в сборную Франции. Но тяжелая травма колена выбила его из строя на два года. Гренье покинул "Лион" и отправился в "Ренн", где смог снова заиграть на высоком уровне. В прошлом сезоне француз забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач.
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