«Зениту» понадобился француз Гренье

Чемпион России "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Ренна" Клемана Гренье. В воскресенье представители петербуржцев просматривали 28-летнего футболиста в матче чемпионата Франции между "Страсбуром" и "Ренном".

Потенциальный новичок оставил хорошее впечатление. Его команда победила, а сам Клеман забил один из двух мячей. Однако делать какие-либо выводы преждевременно.

Клеман Гренье некогда считался одним из сильнейших игроков "Лиона" и был кандидатом в сборную Франции. Но тяжелая травма колена выбила его из строя на два года. Гренье покинул "Лион" и отправился в "Ренн", где смог снова заиграть на высоком уровне. В прошлом сезоне француз забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач.